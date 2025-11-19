Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hund beißt Mann an Paketstation in Baunatal: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein 26-jähriger Mann wurde am gestrigen Dienstagnachmittag auf einem Discounter-Parkplatz in der Hainbuchenstraße in Baunatal von einem Hund in die Wade gebissen. Die bislang unbekannte Halterin des Tiers soll nach dem Vorfall einfach davongegangen sein, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet nun um Hinweise durch Zeugen.

Wie der 26-Jährige am Abend auf dem Polizeirevier Mitte schilderte, hatte sich der Vorfall um 17:40 Uhr an der Paketstation auf dem Parkplatz ereignet. Als er nach der Abholung eines Päckchens an der Frau mit dem angeleinten Hund vorbeilief, habe das Tier ihn plötzlich angegriffen und in die Wade gebissen, woraufhin er zurücksprang. Die Hundehalterin, eine ca. 40 Jahre alte Frau mit langen schwarzen glatten Haaren, soll sich jedoch nicht um den Verletzten gekümmert haben und davongelaufen sein. Das Tier war ein schwarzer mittelgroßer Mischling mit einer weißen Stelle im Nacken und am Kehlkopf/Brust, so das Opfer. Der 26-Jährige aus Kassel ließ die Bisswunde anschließend im Krankenhaus behandeln, bevor er eine Anzeige bei der Polizei erstattete.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Falls geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell