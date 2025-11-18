Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit 1,7 Promille Geländer durchbrochen: An Böschung liegender Autofahrer nach Flucht gefunden

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Offenbar weil er erheblich alkoholisiert war, ist ein 62-jähriger Autofahrer an gestrigen Montagabend nach einem Unfall in Helsa zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet, konnte aber dank Zeugen kurze Zeit später von der Polizei versteckt an einer Böschung gefunden werden. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, waren sie um 22:20 Uhr wegen des Unfalls in die Leipziger Straße gerufen worden. Nach Angaben eines anderen Autofahrers war der VW vor ihm Schlangenlinien gefahren und kam beim Abbiegen in den Bovelidweg von der Straße ab, sodass das Fahrzeug ein Holzgeländer durchbrach und mit dem Motorblock im Graben zum Stillstand kam. Als der Fahrer ausstieg und bemerkte, dass der Zeuge telefonierte und mutmaßlich die Polizei rief, gab er Fersengeld. Zunächst versteckte er sich in dem Graben, wobei er von einem anderen Zeugen, der ihm gefolgt war, beobachtet wurde. Bei der anschließenden Fahndung der hinzugeeilten Streifen konnte der 62-Jährige unweit entfernt rücklings liegend an der Böschung gefunden werden. Verletzt hatte sich der Mann aus dem Landkreis Kassel bei dem Unfall nicht, stand aber deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 1,7 Promille, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der VW musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Gegen den 62-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell