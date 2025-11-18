Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Breuna (Landkreis Kassel): Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf BAB 44

Kassel (ots)

Gg. 18:45 Uhr kam es auf der BAB 44 zwischen den Anschlussstellen Warburg und Breuna, Fahrtrichtung Kassel, zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw und Pkw. Nach ersten Ermittlungen hatte der mit drei Männern besetzte Pkw (Alter: 38, 54, 59) eine Panne und stand ordnungsgemäß abgesichert auf dem Seitenstreifen. Ein Lkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von dem rechten Fahrstreifen ab, prallte auf den Pkw und fuhr im Anschluss eine ca. 10m tiefe Böschung hinunter, wo er zum Stehen kam. Der 38-jährige Lkw-Fahrer sowie zwei im Pannenfahrzeug sitzende Männer wurden leicht, ein Insasse des Pannenfahrzeugs schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Dieser wurde in eine umliegende Klinik verbracht. Es entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden von ca. 180.000EUR.

Die BAB 44 ist zwischen den o.a. Anschlussstellen noch voll gesperrt. Die Sperrung wird auch noch einige Zeit für die Bergung des Lkw in Anspruch nehmen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Warburg abgeleitet.

