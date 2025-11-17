Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruchsopfer entdeckt gestohlenes Werkzeug im Internet: Festnahme von 21-Jährigem bei fingiertem Verkaufstreffen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor und -Mitte:

Bei einem fingierten Verkaufstreffen konnten Zivilpolizisten am gestrigen Sonntagnachmittag in der Kasseler Innenstadt einen 21-jährigen Mann festnehmen, der im Verdacht steht, mit bei einem Kellereinbruch gestohlenem Werkzeug gehandelt zu haben. Zuvor hatte sich ein junger Mann aus der Mönchebergstraße, der erst am Freitag eine Anzeige wegen des Einbruchs in seinen Keller eines Mehrfamilienhauses erstattet hatte, beim Polizeirevier Nord gemeldet. Wie er den Beamten schilderte, hatte er sein bei dem Einbruch gestohlenes Werkzeug zum Verkauf auf einem Kleinanzeigenportal entdeckt und bereits Kontakt zu dem Anbieter aufgenommen. Nachdem die Polizisten das weitere Vorgehen mit ihm besprochen hatten, fand gegen 17:30 Uhr ein fingiertes Treffen am Friedrichsplatz mit dem Verkäufer statt. Dort klickten für den 21-Jährigen aus Kassel die Handschellen. Darüber hinaus konnten die Beamten in seinem Pkw drei Kreissägen sicherstellen, von denen zwei eindeutig dem Einbruchsopfer zugeordnet werden konnten. Der Festgenommene räumte in seiner Vernehmung auf dem Revier ein, dass er das Werkzeug mit dem Wissen, dass es vermutlich aus einem Diebstahl stammt, zu einem sehr günstigen Preis gekauft hat. Er muss sich nun wegen Hehlerei verantworten. Die Ermittlungen zu dem Kellereinbrecher und hinsichtlich der dritten sichergestellten Säge dauern an.

