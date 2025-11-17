Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Folgemeldung - Landkreis Kassel: Vermisste 12-jährige aus Baunatal wieder da
Kassel (ots)
Die seit heute, 17.11.2025, vermisste 12-jährige Nele Jolie B. aus Baunatal ist von alleine wieder wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.
Die Medien werden gebeten das Lichtbild der Person aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. sie unkenntlich zu machen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Marco Erkelenz, Erster Kriminalhauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell