POL-KS: Folgemeldung - Landkreis Kassel: Vermisste 12-jährige aus Baunatal wieder da

Die seit heute, 17.11.2025, vermisste 12-jährige Nele Jolie B. aus Baunatal ist von alleine wieder wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Die Medien werden gebeten das Lichtbild der Person aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. sie unkenntlich zu machen.

