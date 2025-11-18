PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheibe von Tür eingeschlagen: Zeugen nach Einbruch in Geschäft am Karlsplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum gestrigen Montag in ein Geschäft für Mobiltelefone und deren Reparatur in der Oberen Karlsstraße in Kassel, Ecke Karlsplatz, eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit einem Werkzeug die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und waren so in den Laden gelangt. Dort zerschlugen sie eine Vitrine und entwendeten mehrere Mobiltelefone und verschiedenes Zubehör. Offenbar über die aufgebrochene Tür ergriffen die Täter anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde am gestrigen Morgen vom Ladeninhaber festgestellt. Anwohner gaben gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo an, dass sie gegen 23:30 Uhr einen lauten Knall gehört hatten, wobei es sich vermutlich um die Tatzeit handelte.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

