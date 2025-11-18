Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Scheibe von Tür eingeschlagen: Zeugen nach Einbruch in Geschäft am Karlsplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum gestrigen Montag in ein Geschäft für Mobiltelefone und deren Reparatur in der Oberen Karlsstraße in Kassel, Ecke Karlsplatz, eingebrochen. Die Einbrecher hatten mit einem Werkzeug die Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und waren so in den Laden gelangt. Dort zerschlugen sie eine Vitrine und entwendeten mehrere Mobiltelefone und verschiedenes Zubehör. Offenbar über die aufgebrochene Tür ergriffen die Täter anschließend die Flucht in unbekannte Richtung. Der Einbruch wurde am gestrigen Morgen vom Ladeninhaber festgestellt. Anwohner gaben gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo an, dass sie gegen 23:30 Uhr einen lauten Knall gehört hatten, wobei es sich vermutlich um die Tatzeit handelte.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum Montag im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell