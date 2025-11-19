Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Armbanduhren, Spielautomaten und weiteres mutmaßliches Diebesgut bei Wohnungsdurchsuchungen sichergestellt: Polizei sucht Eigentümer

Kassel (ots)

Kassel:

Die Beamten der EG 3 der Regionalen Ermittlungsgruppe und des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen die Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut und wenden sich hierbei mit Fotos an die Öffentlichkeit. Die Gegenstände waren bei zwei mit richterlichem Beschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen in Verfahren wegen Einbruchdiebstahls und KFZ-Diebstahls gegen zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren Anfang August 2025 in der Kasseler Südstadt und dem Stadtteil Rothenditmold gefunden worden. Da die Armbanduhren, der Spielautomat sowie weitere Gegenstände nicht mit dem Durchsuchungsverfahren im Zusammenhang stehen, aber der Verdacht besteht, dass sie aus Straftaten stammen könnten, stellten die Beamten die Dinge sicher. Angaben zur Herkunft der Gegenstände machten die beiden hinreichend polizeibekannten Männer, von denen einer inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, nicht. Da die Dinge bei den Ermittlungen auch keiner Straftat zugeordnet werden konnten, sucht die Polizei nun den rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft machen können.

Es handelt sich um sieben Armbanduhren verschiedener Hersteller, einen kleinen Tresor, einen Spielautomaten, eine Kassette und ein Album mit rund 900 ein und zwei Pfennig Stücken sowie einen Dacia-Schlüssel. Weitere Infos und alle Fotos finden Sie auf der Internetseite der Polizei Hessen unter https://t1p.de/tlkwf. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

