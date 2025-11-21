POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Berliner Platz;
Unfallzeit: 20.11.2025, zwischen 09.10 Uhr und 09.40 Uhr;
Einen weißen VW Up angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto stand Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz auf dem Berliner Platz. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der Fahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell