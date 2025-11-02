PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Frontalunfall im Begegnungsverkehr mit 5 verletzten Personen +++

Hofheim (ots)

1. Frontalunfall im Begegnungsverkehr mit 5 verletzten Personen,

Zwischen Hofheim-Wallau und Wiesbaden-Breckenheim, Landesstraße 3017,

Samstag, 01.11.2025, 18:40 Uhr

(th)Am Samstagabend um 18.40 Uhr ereignete sich auf der L 3017 zwischen Hofheim-Wallau und Wiesbaden-Breckenheim ein Frontalunfall im Begegnungsverkehr. Eine weiße Mercedes A- Klasse, mit einem 41-jährigen Fahrzeugführer, seiner 34-jährigen Beifahrerin und deren zwei Kindern besetzt, befuhr die L3017 in Fahrtrichtung Wiesbaden-Breckenheim in einer Linkskurve. Ein schwarzer VW Touran, mit einem 51-jährigen Fahrzeugführer besetzt, befuhr die L 3017 in entgegengesetzter Fahrtrichtung in einer Rechtskurve. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eines der Fahrzeuge in der Kurve unter der Autobahnbrücke BAB 3 auf die Gegenfahrbahn und stieß dort Frontal mit dem anderen Fahrzeug zusammen. Durch die Kollision lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus.

Bei dem Verkehrsunfall zogen sich alle Beteiligten leichte bis schwere Verletzungen zu und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 55.000EUR geschätzt. Die L 3017 war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Hofheimer Polizei unter 06192/2079-0 entgegen

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell