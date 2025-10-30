PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus +++ Hochwertiger Mercedes entwendet +++ Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Hofheim (ots)

1. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus,

Hofheim - Langenhain, Sportplatzstraße, Mittwoch, 29.10.2025, 13:20 Uhr bis 29.10.2025, 20:00 Uhr

(rwn) Am Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in ein Mehrfamilienhaus in Hofheim. Die Einbrecher hebelten zwischen 13:20 Uhr und 20:00 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Anwesens in der Sportplatzstraße im Stadtteil Langenhain auf. Dort durchwühlten die Täter mehrere Räume im Erdgeschoss, brachen zwei weitere Durchgangstüren im Inneren des Hauses auf und gelangten so in zwei weitere Wohnungen. Nach der Tat flüchteten sie in unbekannte Richtung mit erbeuteten Goldmünzen. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Hochwertiger Mercedes entwendet,

Eschborn, Am Stadtpfad, Sonntag, 26.10.2025, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 29.10.2025, 10:00 Uhr

(rwn) In den vergangenen Tagen entwendeten unbekannte Täter in Eschborn einen hochwertigen Mercedes. Den Tätern gelang es zwischen Sonntagmorgen und Mittwochmorgen in der Straße "Am Stadtpfad" den Verschlussmechanismus des zuvor verschlossenen Mercedes zu überwinden. Im weiteren Verlauf flüchteten die Täter samt Fahrzeug. Die Polizei fahndet nach dem schwarzen Mercedes im Wert von über 100.000 Euro, an dem zuletzt die Kennzeichen "M-HG 2551" angebracht waren. Hinweise zur Tat, den Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Betrunken von der Fahrbahn abgekommen, Hofheim-Langenhain, Landesstraße 3368, Mittwoch, 29.10.2025, 20:30 Uhr

(ro)Am Mittwochabend kam ein Betrunkener im Bereich Hofheim-Langenhain von der Fahrbahn ab und verletzte sich in Folge dessen. Der 34-Jährige Fahrer eines Fiat Panda befuhr die Landesstraße 3368 von Langenhain in Richtung Lorsbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild, geriet auf die Grünfläche und kam anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 34-Jährige wurde ambulant vom Rettungsdienst versorgt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbreit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme fiel schnell auf, dass der Fahrer zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von über 2,3 Promille, weshalb ihm im Anschluss auf der Dienststelle noch Blut von einem Arzt abgenommen wurde. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Verfahren.

