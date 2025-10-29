PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zigarettendieb dringt in Kiosk ein

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Hofheim-Wildsachsen, Am Seyenbach, 26.10.2025, 07:30 Uhr bis 28.10.2025, 17:25 Uhr

(rwn) In den vergangenen Tagen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in Hofheim-Wildsachsen. Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend drangen die Einbrecher gewaltsam über die Balkontür in das Gebäude in der Straße "Am Seyenbach" ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Danach flüchteten sie ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Zigarettendieb dringt in Kiosk ein,

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, 29.10.2025, 03:40 Uhr

(rwn) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gelang es einem Täter in einen Kiosk im Main-Taunus-Zentrum einzudringen. Gegen 03:40 Uhr drückte der bislang unbekannte Täter mit eigener Körperkraft die Schiebetür des Ladens ein und begab sich in den Verkaufsraum. Hier entwendete er mehrere Stangen Zigaretten. Der männliche Täter soll circa 175 cm - 185 cm groß sein. Zudem soll er eine Lederjacke, einen weißen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans und schwarze Sneaker getragen haben. Weiterhin führte er bei der fußläufigen Flucht in Richtung Frankfurt-Höchst eine Plastiktüte mit sich. Hinweise zu dem Täter oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Erreichbarkeit (06196) 9695-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell