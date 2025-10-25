PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mountainbike entwendet +++ Dacia zerkratzt +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Unfallflucht +++ Unter Kokain-Einfluss PKW geführt

Hofheim (ots)

+

Mountainbike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Tatort: 65719 Hofheim a.T., Gartenstraße, Brühlwiesenschule

Tatzeit: Freitag, 24.10.2025, zwischen 15:20 Uhr bis 17:00 Uhr

Auf dem Schulhof der Brühlwiesenschule in der Gartenstraße in Hofheim wurde ein Mountainbike gestohlen.

Eine Schülerin hatte ihr graues Mountainbike der Marke Cube, Modell Aim SLX, mit einem Zahlenschloss an einem Fahrradständer auf dem Schulgelände abgeschlossen. Während der Abwesenheit der Besitzerin gelang es einem bislang unbekannten Täter, das Zahlenschloss zu überwinden und das Fahrrad zu stehlen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung vom Tatort.

Das Zahlenschloss wurde unbeschädigt am Fahrradständer zurückgelassen. Der Diebstahl des Fahrrads wurde erst bei der Rückkehr der Schülerin bemerkt.

Die Polizei Hofheim bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Informationen zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192-2079-0 zu melden.

+++

Dacia zerkratzt

Tatort: 65719 Hofheim a.T., Schillerstraße

Tatzeit: Freitag, 24.10.2025, zwischen 13:45 Uhr bis 16:15 Uhr

Am Freitag wurde in der Schillerstraße in Hofheim ein geparkter Dacia Jogger durch einen bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Der Täter zerkratzte das Fahrzeug mit einem vermutlich spitzen Gegenstand großflächig, sodass ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Nach der Tat flüchtete der Täter unerkannt vom Tatort.

Die Polizei Hofheim bittet nun um Mithilfe: Wer in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192-2079-0 zu melden.

+++

Gefährliche Körperverletzung am S-Bahnhof

Tatort: 65719 Hofheim a.T., Hattersheimer Straße, S-Bahnhof, Gleis 2

Tatzeit: Donnerstag, 23.10.2025, gegen 16:15 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es am S-Bahnhof in der Hattersheimer Straße, Gleis 2, zu einem Vorfall, bei dem ein 25-jähriger Mann aus Eppstein Opfer eines Angriffs wurde.

Die beiden bislang unbekannten Täter schlugen das Opfer zunächst mit der Faust ins Gesicht, sodass der Geschädigte zu Boden stürzte. Während er am Boden lag, traten die Täter weiter auf ihn ein. Danach flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung über die Unterführung des S-Bahnhofs.

Der 25-Jährige musste nach dem Vorfall von einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden, wo er behandelt wurde.

Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

- Beide männlich, südländisches Erscheinungsbild

- Ungefähr 18 Jahre alt, circa 175 cm groß

- Komplett schwarz gekleidet, mit Kapuze

Die Polizei Hofheim bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06192-2079-0 zu melden.

+++

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Tatort: 65830 Kriftel, Paul-Duden-Straße

Tatzeit: Samstag, 25.10.2025, gegen 00:50 Uhr

In der Paul-Duden-Straße in Kriftel kam es nachts zu einer Unfallflucht, bei der ein parkender Audi A3 beschädigt wurde. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Paul-Duden-Straße in Richtung Leicherstraße, als es nach links von der Fahrbahn abkam, über den Fußgängerweg fuhr und mit einem dort geparkten, schwarzen Audi A3 kollidierte. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer des Unfallfahrzeugs, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern und seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu erfüllen.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192-2079-0 zu melden.

+++

Unter Kokain-Einfluss einen PKW gefahren

Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Parkstraße

Tatzeit: Freitag, 24.10.2025, 23:15 Uhr

In der Freitagnacht wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Parkstraße in Bad Soden am Taunus ein 29-jähriger Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet mit einem 3er BMW angehalten. Bei der Kontrolle fielen den Beamten der Polizeistation Eschborn deutliche körperliche Auffälligkeiten des Fahrers auf, die auf einen möglichen Einfluss von Betäubungsmitteln hinwiesen. Ein freiwilliger Schnelltest bestätigte den Verdacht: Der Test ergab einen positiven Befund auf Kokain.

Daraufhin wurde der Fahrer zur Polizeistation Eschborn gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss durfte er die entsprechende Dienststelle wieder verlassen.

+++

Pressemeldung gefertigt: Mohr, PHK (KvD PD Main-Taunus)

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell