PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tacho ausgebaut und gestohlen +++ Beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert +++ Beim Driften Unfall gebaut

Hofheim (ots)

1. Tacho ausgebaut und gestohlen,

Hofheim-Wallau, Max-Planck-Straße, Montag, 13.10.2025 bis Dienstag, 21.10.2025, 09:40 Uhr

(ro)In Hofheim-Wallau haben Diebe in Verlauf der vergangenen Woche den Tacho eines Transporters ausgebaut und gestohlen. Die Täter näherten sich zwischen Montag, 13.10.2025, und Dienstagmorgen, 21.10.2025, dem in der Max-Planck-Straße abgestellten, gelben Mercedes Sprinter und drangen ins Innere ein. Hier bauten sie die Instrumententafel aus und flüchteten samt Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert, Flörsheim, Landesstraße 3028, Dienstag, 21.10.2025, 17:20 Uhr

(ro)In Flörsheim kam es am frühen Dienstagabend bei einem Überholmanöver zu einem Verkehrsunfall. Zwei 18-Jährige befuhren gegen 17:20 Uhr jeweils in einem Opel Mocca und einem BMW X4 in dieser Reihenfolge die Landesstraße 3028 von Hochheim in Richtung Flörsheim. Der BMW-Fahrer soll nach mehrfachen Versuchen dann erneut zum Überholen des Opel angesetzt haben. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mitsubishi Space Star. Beide Fahrzeuge kamen schließlich neben der Fahrbahn im dortigen Gebüsch zum Stehen. Der 50-jährige Mitsubishi-Fahrer sowie der 18-jährige Fahrer des BMW wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 90.000 Euro geschätzt. Zeugenaussagen zufolge soll dem Unfall ein illegales Autorennen vorausgegangen sein, an dem der BMW und der Opel beteiligt gewesen waren.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen sowie die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die L 3028 war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.

Die Polizeistation Rüsselsheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt weitere Hinweise unter der Rufnummer (06142) 696-0 entgegen.

3. Beim Driften Unfall gebaut,

Hofheim, Schmelzweg, Montag, 20.10.2025, 13:20 Uhr

(ro)Am Montag führten Driftversuche in Hofheim zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-Jähriger befand sich ersten Ermittlungen zufolge gegen 13:20 Uhr mit einem Audi A1 auf einem Parkplatz einer Sporthalle im Schmelzweg, um dort zu driften. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Audi beläuft sich auf über 2.000 Euro. Zeugen hatten den Unfall der Polizei gemeldet, der Heranwachsende muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren verantworten.

