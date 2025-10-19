PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Fahrzeugführerin verursacht einen Verkehrsunfall mit Personenschaden durch Unachtsamkeit beim Fahrspurwechsel +++

Hofheim (ots)

.

Eschborn, Sossenheimer Straße,

Samstag, 18.10.2025, 20:15 Uhr

(th)Am Samstagabend befuhr eine 27-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem 1-er BMW den rechten von drei Fahrspuren der Sossenheimer Straße in Fahrtrichtung BAB 66. Schräg hinter ihr fuhr auf der linken Fahrspur der 19-jährige Fahrzeugführer mit seinem 3-er BMW. Beim Fahrspurwechsel übersah die 27-jährige den 19-jährigen Fahrzeugführer und kollidierte mit ihrem Fahrzeugheck in die Fahrzeugfront des anderen. Dabei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und verneinten vor Ort eine Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,- EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

