POL-MTK: +++ Fahrzeugführerin verursacht einen Verkehrsunfall mit Personenschaden durch Unachtsamkeit beim Fahrspurwechsel +++

Eschborn, Sossenheimer Straße,

Samstag, 18.10.2025, 20:15 Uhr

(th)Am Samstagabend befuhr eine 27-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem 1-er BMW den rechten von drei Fahrspuren der Sossenheimer Straße in Fahrtrichtung BAB 66. Schräg hinter ihr fuhr auf der linken Fahrspur der 19-jährige Fahrzeugführer mit seinem 3-er BMW. Beim Fahrspurwechsel übersah die 27-jährige den 19-jährigen Fahrzeugführer und kollidierte mit ihrem Fahrzeugheck in die Fahrzeugfront des anderen. Dabei wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und verneinten vor Ort eine Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,- EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

