PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Taxifahrer in Bad Soden ausgeraubt +++ Mann in Hofheim niedergeschlagen +++ Streit in Flörsheim eskaliert +++ Einbrüche in Kriftel

Hofheim (ots)

1. Taxifahrer in Bad Soden ausgeraubt

Bad Soden, Salinenstraße, Freitag, 17.10.2025, 23:50 Uhr

(da)Am späten Freitagabend wurde in Bad Soden ein 40-jähriger Uber-Fahrer aus Frankfurt Opfer eines Raubes. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer zwei männliche Fahrgäste befördert, die ihre Fahrt in der Salinenstraße beendeten. Beim Halt wurde der Fahrer durch einen der Täter unvermittelt gegen die Brust geschlagen, während der zweite Täter Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro aus dem Fahrzeuginneren entwendete. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Königsteiner Straße über den Bahnhofsplatz. Ein männlicher Täter soll ca. 165 cm groß gewesen sein, etwa 20 Jahre alt, mit kräftiger Statur und südländischem Erscheinungsbild. Der zweite männliche Täter wurde beschrieben als, schlank mit dunklen Haaren und einer sogenannten "Afro-Frisur", ebenfalls südländisches bzw. arabisches Erscheinungsbild

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Mann auf Tankstellengelände in Hofheim niedergeschlagen, Hofheim, Elisabethenstraße, Freitag, 17.10.2025, 22:30 Uhr

(da)Am Freitagabend kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in der Elisabethenstraße zu einer Körperverletzung. Ein 35-jähriger Mann aus Hofheim geriet dort aus bislang unbekannten Gründen mit einer Personengruppe in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der Mann von einem der Beteiligten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die Gruppe entfernte sich anschließend unerkannt vom Tatort. Der mutmaßliche Täter konnte als männlich, ca. 175 cm groß, etwa 22 Jahre alt beschrieben werden. Dieser trug lockige, schwarze Haare (nackenlang) und eine schwarze Bomberjacke.

Die Polizei Hofheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

3. Streit eskaliert - Körperverletzung und Diebstahl in Flörsheim, Flörsheim, Bahnhofstraße, Samstag, 18.10.2025, 02:35 Uhr

(da)In der Nacht zum Samstag eskalierte ein Streit zwischen mehreren Personen in der Bahnhofstraße in Flörsheim. Ein 29-jähriger Mann aus Flörsheim geriet mit mehreren bislang unbekannten Männern in Streit. Im weiteren Verlauf wurde er zu Boden gestoßen und verletzte sich dabei. Während der Auseinandersetzung fiel ihm sein Mobiltelefon aus der Tasche, welches anschließend von einem der Täter entwendet wurde. Ein männlicher Täter konnte als ca. 20-25 Jahre alt beschrieben werden, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug eine schwarze Jacke mit Fellkapuze. Ein zweiter Täter hatte eine Glatze, der Dritte war auffällig groß. Die Gruppe flüchtete in Richtung Bahnhof.

Die Polizei Flörsheim bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

4. Wohnungseinbrüche in Kriftel - Täter nutzen Abwesenheit der Bewohner, Kriftel, Robert-Schuman-Ring, Freitag, 17.10.2025, zwischen 16:30 Uhr und 22:25 Uhr

(da)Am Freitagabend kam es in Kriftel zu zwei Einbrüchen in Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Robert-Schuman-Ring. In einem Fall nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus, um sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend verließen sie die Wohnung unerkannt. Im gleichen Zeitraum wurde in derselben Straße ein weiterer Einbruchsversuch festgestellt. Auch hier gelangten die Täter über ein gekipptes Balkonfenster in eine Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in diesem Fall jedoch keine Beute gemacht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Robert-Schuman-Rings beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

