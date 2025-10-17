PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung in Bar - Zeugen gesucht +++ Trickdiebe erbeuten Bargeld +++ Autodiebe zugange +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Von der Fahrbahn abgekommen

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung in Bar - Zeugen gesucht, Kelkheim, Frankfurter Straße, Samstag, 04.10.2025, 04:00 Uhr

(ro)Wie der Polizei erst am Dienstag bekannt wurde, kam es am frühen Samstagmorgen, den 04.10.20205, zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Kelkheimer Bar. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Im Verlauf von Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen, sollen drei Personen auf einen 33-Jährigen eingeschlagen und getreten haben, sodass dieser verletzt wurde und im Anschluss von einem Freund in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Unbekannter, der dem 33-Jährigen zur Hilfe kommen wollte, wurde ebenfalls mehrfach geschlagen und getreten. Dieser Unbekannte konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Er wird als etwa 30 Jahre alt, schlank und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Lederjacke, einem weißen T-Shirt, einer grauen Hose und weißen Sneakern. Ein Tatverdächtiger des Trios konnte bereits ermittelt werden. Ein weiterer wird als 30 bis 40 Jahre alt, kräftig, mit braunen kurzen Haaren und Bart beschrieben. Er soll ein rotes Oberteil getragen haben. Der andere sei 25 bis 30 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und soll mit einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen sein. Die Polizei in Kelkheim ermittelt und bittet weitere Zeuginnen und Zeugen sowie den zur Hilfe eilenden Gast, sich unter der Rufnummer (06195) 6749-0 zu melden.

2. Trickdiebe erbeuten Bargeld,

Kriftel, Bleichstraße, Donnerstag, 16:30 Uhr

(ro)Trickdiebe erbeuteten am Mittwochmittag in Kriftel Bargeld. Ein Mann aus Kriftel war gegen 16:30 Uhr in der Bleichstraße unterwegs, als neben ihm ein beigefarbener Pkw hielt. Der Beifahrer stieg aus und sprach den Mann auf "Farsi" (Amtssprache in Afghanistan) an und zeigte großes Interesse an der Währung "Euro" und bat darum sich mal einen Geldschein anschauen zu dürfen. Hierbei verwickelte er den Mann derart in ein Gespräch, dass dieser gar nicht merkte, dass der Unbekannte ihm den Geldschein aus der Hand nahm, bevor er wieder ins Fahrzeug einstieg, welches dann wegfuhr. Der Dieb soll 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und "Afghane" sein. Er trug einen dunklen Anzug und hatte mittellange schwarze Haare. Der Fahrer des beigefarbenen Autos wird als 20 bis 30 Jahre alt und als "Afghane" beschrieben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Autodiebe zugange,

Kriftel, Hasenpfad, Donnerstag, 16.10.2025, 02.10 Uhr

(ro)In Kriftel hatten es Autodiebe in der Nacht zum Donnerstag auf einen BMW abgesehen. Die Täter näherten sich ersten Ermittlungen zufolge gegen 02:10 Uhr dem in der Straße Hasenpfad abgestellten schwarzen BMW 530d und entwendeten diesen. Das im Bereich eines Sportplatzes in Elsoff (RLP) abgestellte Fahrzeug wurde dort am Donnerstag um 11:00 Uhr aufgefunden und schließlich sichergestellt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Männer handeln, die Winterjacken und Sturmhauben trugen.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln:

Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Einbruch in Einfamilienhaus,

Sulzbach, Mühlstraße, Mittwoch, 15.10.2025, 15:15 Uhr bis Donnerstag, 16.10.2025, 18:40 Uhr

(ro)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend hatten Einbrecher ein Haus in Sulzbach im Visier. Die Täter näherten sich dem Anwesen in der Mühlstraße über den Gartenbereich und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Im Inneren suchten sie nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden, ist noch unklar. Setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung, sollten Sie Hinweise geben können.

5. Von der Fahrbahn abgekommen,

Eschborn, Landesstraße 3005, Donnerstag, 16.10.2025, 19:42 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend kam ein Fahrer im Bereich Eschborn von der Landesstraße 3005 von der Fahrbahn ab und wurde in der Folge verletzt. Der 18-Jährige befuhr gegen 19:40 Uhr mit einem VW Golf die L3005 in Richtung Frankfurt. In der Abfahrt Camp-Phönix-Park verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem der VW mit der Leitplanke kollidiert war, schleuderte dieser über den Grünstreifen und die Fahrbahn der Auffahrt zur L3005 aus Richtung Elly-Beinhorn-Straße, bis das Fahrzeug schließlich gegen die Mauer der dortigen Unterführung prallte und auf dem dahinter befindlichen Grünstreifen zum Stehen kam. Der 18-Jährige wurde im VW eingeklemmt und von Feuerwehrkräften aus dem Innenraum gerettet. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Ursachenermittlung hinzugezogen. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

