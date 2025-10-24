POL-MTK: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus +++ Einbrecher verscheucht +++ Einbruch über Balkon +++ Unfallflucht - Unfallbeteiligter gesucht +++ Unfall mit geparktem Auto

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus,

Schwalbach a.T., Ostring, Donnerstag, 23.10.2025, 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(lr) Am Donnerstagnachmittag kam es in Schwalbach in der Straße Ostring zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Haus und hebelten gewaltsam eine Wohnungstür auf. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Zwei Personen wurden dort kurz vor dem Einbruch gesichtet, inwiefern sie mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Einer der Männer soll ungefähr 1,70 Meter groß und circa 25 Jahre alt sein. Er hatte schwarze gewellte Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose kombiniert mit einer schwarzen Übergangsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln. Sein Begleiter war schwarz gekleidet und schmal gebaut.

Die Kriminalpolizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Einbrecher verscheucht,

Kelkheim a.T., Hornau, Heinrich-von-Kleist-Straße, Donnerstag 23.10.2025, 20:45 Uhr

(lr) Am Donnerstagabend kam es im Kelkheimer Ortsteil Hornau zu einem Einbruch in ein Zweiparteienhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße. Die unbekannten Täter verschafften sich gegen 20:45 Uhr durch das Gartentor Zutritt zum Gelände und hebelten gewaltsam die Terassentür auf. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnräume der oberen und unteren Wohnung, sowie den Keller. Dabei stieß einer der Einbrecher in der Wohnung im ersten Stock auf eine Bewohnerin, woraufhin das Duo die Flucht in unbekannte Richtung antrat.

Die Kriminalpolizei in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06195) 6749-0 entgegen.

3. Einbruch über Balkon,

Liederbach a.T., Niederhofheim, Gartenstraße, Mittwoch, 22.10.2025, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 23.10.2025, 21:20 Uhr

(lr) Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagabend kam es im Liederbacher Ortsteil Niederhofheim zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, wobei die Einbrecher über den Balkon eingestiegen sind. Unbekannte Täter kletterten auf den Balkon des Geschädigten und hebelten gewaltsam die Tür auf. Daraufhin durchsuchten sie das Schlafzimmer und flüchteten über den Balkon in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Junge auf Schulgelände von Fahrzeug verletzt, Kelkheim-Münster, Lorsbacher Straße, Donnerstag, 16.10.2025, 15:45 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag, 16.10.2025, wurde ein Junge auf einem Schulgelände in Kelkheim-Münster vom Außenspiegel eines Transporters am Kopf verletzt. Die Polizei sucht nun den Fahrer des betroffenen Fahrzeugs. Ein 8-jähriges Kind lief gegen 15:45 Uhr über das Gelände in der Lorsbacher Straße, als der Fahrer eines dort stehenden Transporters seinen rechten Außenspiegel ausklappte. Hierbei wurde der Junge am Kopf getroffen und verletzt. Sowohl der Fahrer des Transporters als auch das Kind entfernten sich anschließend von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde einen Tag später bei der Polizei zur Anzeige gebracht, nachdem der Junge ambulant im Krankenhaus behandelt worden war. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 60 Jahre alten Mann mit kurzen grauen Haaren handeln. Er soll ein dunkelblaues Sweatshirt getragen haben. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

5. Unfall mit geparktem Auto,

Bad Soden a.T., Neuenhain, Georg-Rückert-Straße, Mittwoch, 22.10.2025, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(lr) Am Mittwochnachmittag kam es in Bad Soden-Neuenhain zu einem Verkehrsunfall mit einem geparkten Auto. Die Geschädigte parkte ihren grauen VW Golf gegen 16:00 Uhr ordnungsgemäß in der Georg-Rückert-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den VW vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren, wodurch an der vorderen linken Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand. Die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06192) 2073-0 entgegen.

