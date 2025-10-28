PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung mit Pfefferspray +++ Geparktes Fahrzeug brennt +++ An Hauseingangstür gehebelt +++ Verkehrskontrollen der Polizeistation Hofheim

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung mit Pfefferspray,

Hattersheim-Okriftel, Rossertstraße, 27.10.2025, 21:23 Uhr

(rwn) Am späten Montagabend kam es in der Rossertstraße in Hattersheim-Okriftel zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf Pfefferspray eingesetzt wurde. Zunächst kam es zwischen den Personen zu einem Wortgemenge, welches sich anschießend zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte. Im weiteren Verlauf sprühte einer der Männer einem anderen Pfefferspray ins Gesicht, wodurch ein 23-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei nahm drei der vor Ort beteiligten Personen vorläufig fest. Bislang wurde gegen zwei der Beteiligten Strafanzeigen gefertigt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese führt die Polizeistation Hofheim, Hinweise werden unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegengenommen.

2. Geparktes Fahrzeug brennt,

Hochheim, Rheinstraße, Montag, 27.10.2025, 20:50 Uhr

(fh)Am Montagabend brannte ein Fahrzeug in Hochheim. Die Polizei ermittelt. Gegen 20:50 Uhr sorgte der Fahrzeugbrand des Opel Corsa in der Rheinstraße für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Während die Kräfte der Feuerwehr den Brand löschten, suchte die Polizisten nach Spuren und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Der Schaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt.

Derzeit kann eine vorsätzliche Inbrandsetzung des Pkw nicht ausgeschlossen werden. Daher nimmt die Kriminalpolizei Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. An Hauseingangstür gehebelt,

Schwalbach am Taunus, Sauererlenstraße, Montag, 27.10.2025, 12:30 Uhr bis 16:45 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag haben Unbekannte versucht die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Zwischen 12:30 Uhr und 16:45 Uhr setzten die Täter mit einem Werkzeug an der Tür in der Sauererlenstraße, um diese gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt den Versuchen jedoch stand und offenbarte den Tätern keinen Zugang. Im Anschluss ergriffen sie die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

4. Verkehrskontrollen der Polizeistation Hofheim, Hattersheim-Okriftel, Mainstraße, Sonntag, 26.10.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 27.10.2025, 02:30 Uhr

(jg)Am vergangenen Sonntagabend wurde von Kolleginnen und Kollegen der Polizeistation Hofheim sowie Unterstützungskräften der Dienststellen Eschborn, Flörsheim und Kelkheim eine Verkehrskontrolle im Bereich des Friedhofs auf der Mainstraße in Hattersheim Okriftel durchgeführt. Zielrichtung war die Kontrolle von Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr. Insgesamt wurden bei den stationären sowie den mobilen Kontrollen circa 30 Fahrzeuge sowie deren Fahrerinnen und Fahrer kontrolliert. Bei einer mobilen Kontrolle auf der Mainzer Landstraße fiel ein Fahrzeug auf, welches mit zu hoher Geschwindigkeit sowie auf die Anhaltesignale nur stark verzögert reagierte. Bei dem mit drei Personen besetzen Fahrzeug wurde bei der anschließenden Durchsuchung mögliches Einbruchwerkzeug sowie eine Maske festgestellt. Diese wurden vorläufig sichergestellt. Zudem schlug ein freiwilliger Drogentest bei dem Fahrer positiv auf THC an, woraufhin eine Verkehrsstrafanzeige gefertigt wurde. Erfreulicherweise wurden keine weiteren Verkehrsstraftaten festgestellt.

