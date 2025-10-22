PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FL: Flensburg - Nötigung eines Radfahrers, Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am vergangenen Mittwoch, den 15.10.2025, sei ein Radfahrer gegen 07:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Bahnhofstraße und Friedrich-Ebert-Straße in Flensburg durch einen Autofahrer genötigt worden. Der Radfahrer habe auf dem Fahrradweg in Richtung "Exe" fahren wollen, sei aber durch den Autofahrer knapp überholt und anschließend ausgebremst worden.

Der Konflikt zwischen dem Radfahrer und dem Fahrer eines schwarzen Geländewagens habe sich anschließend bis zur Schützenkuhle fortgesetzt, da der Radfahrer hier erneut von dem Fahrzeug überholt und ausgebremst worden sei. Der Fahrer des Pkw dürfte aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens über den Geh- und Radweg gefahren sein, um den Radfahrer wieder einzuholen. Nachdem beide erneut aufeinander getroffen seien, sei der Pkw-Fahrer aus dem Fahrzeug gestiegen und habe den Radfahrer bedroht. Es hätten mehrere andere Verkehrsteilnehmer angehalten, um den geschädigten Radfahrer zu unterstützen.

Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu dem Pkw-Fahrer vor, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht, die den Vorfall am Morgen des 15.10.2025 beobachtet haben.

Sollten Sie Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug haben, bei welchem es sich um einen schwarzen Geländewagen handeln soll, melden Sie dies bitte der Polizei. Nutzen Sie hierfür die Telefonnummer 0461-4840 oder die Email-Adresse VED.Flensburg.1PR@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lynn Thomsen
Telefon: 0461 484 2009
E-Mail: Pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

