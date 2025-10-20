PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wyk auf Föhr: 35-Jähriger nach Auseinandersetzung auf Jahrmarktgelände verstorben

Wyk auf Föhr (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg

Am Samstagabend (18.10.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen auf dem Gelände des Jahrmarktes in Wyk auf Föhr. Eine männliche Person verstarb in dessen Folge.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen kam es gegen 20:15 Uhr zu einem körperlichen Konflikt zwischen dem Geschädigten und drei weiteren männlichen Personen im Alter von 22, 27 und 52 Jahren. Diese waren als Bedienstete eines Sicherheitsdienstes auf dem Jahrmarkt tätig. Es handelt sich um deutsche Staatsangehörige.

Der 35-jährige Föhrer verstarb trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort.

Die Todesursache und die Hintergründe der Tat sind nun Bestandteil der Ermittlungen des Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg und der Staatsanwaltschaft Flensburg.

Zeugen und Zeuginnen, die den Konflikt im Bereich des Autoscooters beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Ermittlern unter Tel. 0461-484-4110 oder per E-Mail unter k1.flensburg.bki@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Personen, die Bild- oder Videomaterial gemacht haben, werden gebeten, dieses der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Für Rückfragen steht Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt unter der Telefonnummer 0461-89346 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Marcel Paulsen
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

