Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - 43-Jähriger durch Messerstiche getötet, Tatverdächtiger festgenommen

Flensburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg

Am Freitagabend (17.10.2025) kam es zu einem Tötungsdelikt in einer Wohnung in der Flensburger Innenstadt. Ein 30-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 19:30 Uhr suchten Einsatzkräfte der Polizei das Mehrfamilienhaus auf, nachdem über Notruf eine mit einem Messer bewaffnete Person gemeldet wurde. In einer Wohnung konnte ein lebloser 43-jähriger Mann mit Stichverletzungen aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich ebenfalls um einen ukrainischen Staatsangehörigen.

Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte durch weitere Einsatzkräfte auf einem Dach eines Nebengebäudes festgestellt und dort vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Flensburg und das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg haben ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Totschlags gegen den 30-Jährigen eingeleitet.

Ein Untersuchungshaftbefehl wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg durch das Amtsgericht Flensburg erlassen.

Für weitere Rückfragen steht Oberstaatsanwalt Bernd Winterfeldt unter der Telefonnummer 0461-89346 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

