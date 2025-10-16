PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Räuberische Erpressung mit Messer - Zeugen gesucht

Husum (ots)

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 14-jähriger, ukrainischer Jugendlicher in der Liebigstraße von drei bislang unbekannten männlichen Tätern unter Vorhalt eines Messers erpresst.

Der Geschädigte befand sich auf dem Heimweg von seiner Ausbildungsstelle. In der Liebigstraße, zwischen der Gutenbergstraße und der Industriestraße, wurde er von drei Tätern angesprochen und mit einem Messer bedroht. Der Haupttäter soll das Messer in der rechten Hand gehalten haben und die Herausgabe persönlicher Gegenstände gefordert haben.

Die Täter verlangten die Herausgabe des Mobiltelefons samt Handyhülle, in der sich ein 5-Euro-Schein befunden haben soll, sowie eines Sonnenhuts und einer Skimaske. Der Geschädigte kam den Forderungen nach und übergab die Gegenstände.

   Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:
   - Erster Täter: -Geschätztes Alter: 18-20 Jahre -Größe: ca. 175 cm
     -Statur: kräftig -Haare: schwarze, kurze, zurückgekämmte und 
     gegelte Haare -Sprache: fließend, schnell Deutsch -Kleidung: 
     weißes Langarmshirt, schwarze Weste, weite schwarze Hose 
     -Accessoire: goldene Halskette ohne Anhänger
   - Zweiter Täter: -Geschätztes Alter: 15-18 Jahre -Größe: ca. 180 
     cm -Statur: schlank -Haare: schwarze, etwas längere Haare 
     -Sprache: Deutsch -Kleidung: eng anliegender schwarzer Pullover 
     mit hohem Kragen und Reißverschluss (Marke Polo Ralph Lauren), 
     dunkelblaue, weite Jeanshose
   - Dritter Täter: -Geschätztes Alter: 16-18 Jahre -Größe: ca. 175 
     cm -Haare: schwarze, kurz rasierte Haare -Sprache: fließend 
     Deutsch -Kleidung: schwarze Kleidung

Die Kriminalpolizeistelle Husum hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen können, sich dringend unter 04841-8300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Jan Krüger
Telefon: 0461/484-2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 14:02

    POL-FL: Mildstedt: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

    Mildstedt (ots) - Am Mittwoch, 15.10.2025, kam es in Mildstedt zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Taten ereigneten sich nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich am Nachmittag oder in den Abendstunden. Beim ersten Tatort in der Hauptstraße verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus. Sie hebelten eine rückseitig gelegene ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:00

    POL-FL: Stapel: Drei Verkehrsunfälle im Baustellenbereich der B202

    Stapel (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, 15.10.2025, gegen 06:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 202 in Höhe der Gemeinde Stapel zu einem Verkehrsunfall im Bereich der dortigen Baustelle, bei dem eine Person verletzt wurde. Im Anschluss verunfallte ein Feuerwehrfahrzeug, das bei der Rettung des verunfallten Fahrers unterstützte. Nach bisherigen Erkenntnissen der ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:30

    POL-FL: Bollingstedt: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7 - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Bollingstedt / A7 (ots) - Am Freitagabend, dem 10. Oktober 2025, ereignete sich gegen 21:10 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A7 in Fahrtrichtung Norden, auf Höhe der Gemeinde Bollingstedt. Dabei kam eine 54-jährige Frau aus Köln ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr die Frau auf dem Streckenabschnitt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren