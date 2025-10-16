Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Räuberische Erpressung mit Messer - Zeugen gesucht

Husum (ots)

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, gegen 17:00 Uhr, wurde ein 14-jähriger, ukrainischer Jugendlicher in der Liebigstraße von drei bislang unbekannten männlichen Tätern unter Vorhalt eines Messers erpresst.

Der Geschädigte befand sich auf dem Heimweg von seiner Ausbildungsstelle. In der Liebigstraße, zwischen der Gutenbergstraße und der Industriestraße, wurde er von drei Tätern angesprochen und mit einem Messer bedroht. Der Haupttäter soll das Messer in der rechten Hand gehalten haben und die Herausgabe persönlicher Gegenstände gefordert haben.

Die Täter verlangten die Herausgabe des Mobiltelefons samt Handyhülle, in der sich ein 5-Euro-Schein befunden haben soll, sowie eines Sonnenhuts und einer Skimaske. Der Geschädigte kam den Forderungen nach und übergab die Gegenstände.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: - Erster Täter: -Geschätztes Alter: 18-20 Jahre -Größe: ca. 175 cm -Statur: kräftig -Haare: schwarze, kurze, zurückgekämmte und gegelte Haare -Sprache: fließend, schnell Deutsch -Kleidung: weißes Langarmshirt, schwarze Weste, weite schwarze Hose -Accessoire: goldene Halskette ohne Anhänger - Zweiter Täter: -Geschätztes Alter: 15-18 Jahre -Größe: ca. 180 cm -Statur: schlank -Haare: schwarze, etwas längere Haare -Sprache: Deutsch -Kleidung: eng anliegender schwarzer Pullover mit hohem Kragen und Reißverschluss (Marke Polo Ralph Lauren), dunkelblaue, weite Jeanshose - Dritter Täter: -Geschätztes Alter: 16-18 Jahre -Größe: ca. 175 cm -Haare: schwarze, kurz rasierte Haare -Sprache: fließend Deutsch -Kleidung: schwarze Kleidung

Die Kriminalpolizeistelle Husum hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Vorfall machen können, sich dringend unter 04841-8300 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell