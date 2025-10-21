Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum

Eiderstedt: Betrug durch falsche Polizeibeamte, Hinweise erbeten

Husum / Eiderstedt (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (15.10.2025) bis Samstag (18.10.2025) kam es zu einer Häufung von versuchten Betrugsanrufen sowie zwei vollendeten Taten durch falsche Polizeibeamte im Raum Husum und Eiderstedt. Zwei Rentnerinnen übergaben Bargeld in fünfstelliger Höhe und hochwertige Schmuckgegenstände an einen Abholer, der vortäuschte Polizeibeamter zu sein.

Den in Husum lebenden Geschädigten wurde durch eine angebliche Kriminalbeamtin telefonisch mitgeteilt, dass ein Einbruch in ihr Haus bevorstehe. Ihr Name sei Bestandteil einer Liste, die bei mutmaßlichen Einbrechern gefunden worden sei. Zur Sicherung ihrer Bargeldbestände und von Wertgegenständen, wurden die Rentnerinnen dazu bewegt, diese an einen falschen Polizeibeamten zu übergeben.

In beiden Fällen wurde der Abholer wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 190 cm bis 195 cm groß - ca. 30 Jahre alt - gepflegtes Äußeres - kurze, braune Haare - dunkle Hose, graue Jacke

Ein leerer Schmuckkoffer aus einer der Taten wurde im Straßengraben im Augsburger Weg in Fahrtrichtung Schwesing entleert aufgefunden.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die weiteren Ermittlungen in diesen Betrugsverfahren übernommen. Der Abholer hielt sich mutmaßlich am Mittwoch gegen 17:00 Uhr und Donnerstag gegen 10:00 Uhr im Bereich der Süderstraße auf. Die gleiche Person suchte in den Nachmittagsstunden des Freitags den Bereich der Heinrich-Heine-Straße für eine weitere Abholung auf.

Zeugen und Hinweisgeber, die nähere Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04841-8300 oder per E-Mail unter kpst.husum@polizei.landsh.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Tipps Ihrer Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch. - Die Polizei fragt nicht nach Bargeld und Wertgegenständen und nimmt diese nicht in Verwahrung. - Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und kontaktieren Sie umgehend den polizeilichen Notruf.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell