POL-MTK: Einbruch in Einfamilienhaus+++Gefährliche Körperverletzung+++Unfallflucht+++Unter Alkohol-Einfluss ein Fahrrad geführt und verunfallt+++Diverse Einsätze wegen Halloween+++

1. Einbruch in Einfamilienhaus

Hofheim a. Ts., Am Sonnenhang, Feststellungszeit Freitag, 31.10.2025, 19:22 Uhr

(jk)Einbrecher haben Schmuck aus einem Einfamilienhaus gestohlen. Der oder die Täter näherten sich am Freitag dem Anwesen in der Straße Am Sonnenhang und verschafften sich über den Balkon Zugang zum Objekt. In dem Haus wurden diverse Schränke durchwühlt und daraus Schmuck entwendet. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Gefährliche Körperverletzung

Liederbach, Wachenheimer Straße, Freitag, 31.10.2025, 19:40 Uhr

(jk)Ein 14-Jähriger wurde durch vier Jugendliche verletzt. Die vier Jugendlichen warfen zunächst Eier auf eine Personengruppe. Der 14-Jährige wurde dabei am Kopf getroffen und stellte die Täter zur Rede. Daraufhin hielten sie diesen fest, warfen weitere Eier auf ihn und einer Schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss flüchteten die vier unbekannten Täter in Richtung Röhrenspielplatz. Lediglich der Haupttäter konnte näher beschrieben werden. Dieser soll ca. 15 Jahre alt gewesen sein, ca. 160cm groß, hatte dunkle kurze Haare und trug braune Stiefel. Hinweise nimmt die Pst. Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 67490 entgegen.

3. Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kelkheim, Theresenstraße, Freitag, 31.10.2025, 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr

(jk)Ein geparktes Fahrzeug wurde am Freitag in Kelkheim beschädigt, der Verursacher flüchtete. Die Halterin hatte ihren schwarzen VW Polo zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. In dem genannten Zeitraum beschädigte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, den Polo. Anschließend fuhr dieser, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 1000 Euro zu kümmern, davon. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

4. Unter Alkohol-Einfluss ein Fahrrad geführt und verunfallt

Flörsheim, Andras-Hermes-Weg, Freitag, 31.10.2025, 23:10 Uhr

(jk)Am Freitagabend kam ein Fahrradfahrer zu Fall. Hierbei wurde dieser leicht verletzt und ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich schnell ein möglicher Grund für den Unfall. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,7 Promille. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus verbracht, wo zudem auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

5. Diverse Einsätze wegen Halloween

(jk)Im Laufe der Nacht von Freitag, den 31.10.2025 auf Samstag, den 01.11.2025 kam es im Kreisgebiet zu diversen Einsätzen wegen Halloween. Überwiegend handelte es sich hierbei über Mitteilungen von Böller- oder Eierwürfen. Jedoch kam es auch zu Sachverhalten die nichts mehr mit Halloween-Scherzen zu tun hatten. So kam es in Schwalbach im Rahmen einer Hausparty zu einer Körperverletzung bei der eine Person leicht verletzt wurde. Ebenfalls in Schwalbach wurde im Amselweg eine Halloween-Dekoration mutwillig durch unbekannte Täter beschädigt. In Eschborn, in der Sulzbacher Straße wurde ein Mülleimer vermutlich durch einen Böllerwurf zerstört. Gegen 21:05 Uhr kam es in Hattersheim, Platz der Deutschen Einheit, zu einer Sachbeschädigung durch einen Eierwurf. Ein unbekannter Jugendlicher klingelte an der dortigen Anschrift. Als der Anwohner öffnete um Süßigkeiten herauszugeben warf die Person unvermittelt ein Ei in den Hausflur. Hierbei wurde die Tapete beschädigt.

In sämtlichen Fällen wurde entsprechende Anzeigen gefertigt und die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

