POL-RTK: +++ Ausfall der Telefonanlage der Polizeistation Idstein +++

Bad Schwalbach (ots)

Ausfall der Telefonanlage der Polizeistation Idstein 65510 Idstein, Gerichtsstraße 3, Samstag, 27.09.2025

Aufgrund von Wartungsarbeiten ist die Polizeistation Idstein derzeit telefonisch nicht erreichbar. In dringenden Notfällen wird um Mitteilung über den Notruf der Polizei unter 110 gebeten. In nicht dringenden Fällen kann die Polizeistation Idstein weiterhin persönlich aufgesucht werden. Sobald die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind, erfolgt eine gesonderte Mitteilung.

