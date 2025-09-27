PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RTK: +++ Ausfall der Telefonanlage der Polizeistation Idstein +++

Bad Schwalbach (ots)

Ausfall der Telefonanlage der Polizeistation Idstein 65510 Idstein, Gerichtsstraße 3, Samstag, 27.09.2025

Aufgrund von Wartungsarbeiten ist die Polizeistation Idstein derzeit telefonisch nicht erreichbar. In dringenden Notfällen wird um Mitteilung über den Notruf der Polizei unter 110 gebeten. In nicht dringenden Fällen kann die Polizeistation Idstein weiterhin persönlich aufgesucht werden. Sobald die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind, erfolgt eine gesonderte Mitteilung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

