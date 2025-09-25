PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RTK: +++ E-Scooter gestohlen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Scooter gestohlen,

Niedernhausen, Bahnhof, Mittwoch, 24.09.2025, 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch ist in Niedernhausen ein E-Scooter gestohlen worden. Ein 17-Jähriger hatte am Morgen das Elektrokleinfahrzeug am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 14 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fand er nur noch das gewaltsam geöffnete Schloss vor. Vom E-Scooter fehlt bisher jede Spur. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

