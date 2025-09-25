PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ E-Scooter gestohlen +++

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Scooter gestohlen,

Niedernhausen, Bahnhof, Mittwoch, 24.09.2025, 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) Am Mittwoch ist in Niedernhausen ein E-Scooter gestohlen worden. Ein 17-Jähriger hatte am Morgen das Elektrokleinfahrzeug am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 14 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fand er nur noch das gewaltsam geöffnete Schloss vor. Vom E-Scooter fehlt bisher jede Spur. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell