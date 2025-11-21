POL-BOR: Vreden - Geldbörse entwendet
Vreden (ots)
Tatort: Vreden, Butenwall;
Tatzeit: 20.11.2025, zwischen 08.00 Uhr und 11.50 Uhr;
In den Kofferraum eines grauen BMW eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden. Das Auto stand Donnerstagvormittag auf einem Parkplatz an der Straße Butenwall. Die Unbekannten schlugen gewaltsam die Heckscheibe ein und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
