Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Werkzeuge aus Firmentransporter entwendet

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Dewesweg;

Tatzeit: zwischen 20.11.2025, 14.00 Uhr und 21.11.2025, 06.00 Uhr;

Werkzeuge aus einem Fiat Ducato entwendet haben bislang unbekannte Täter in Vreden. Der Lkw stand zwischen Donnerstagmittag und Freitagmorgen auf einer Garageneinfahrt an der Straße Dewesweg. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Fahrzeugs und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Tel. (02561) 9260 bei der Kripo in Ahaus zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell