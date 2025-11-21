Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbruch in Gewerbekomplex - Werkzeugmaschine entwendet

Velen (ots)

Tatort: Velen, Südring;

Tatzeit: zwischen 20.11.2025, 22.45 Uhr und 21.11.2025, 05.45 Uhr;

Am frühen Freitagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in einen Gewerbekomplex in Velen gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich am Südring gewaltsam Zutritt zu einer der Hallen und öffneten anschließend weitere Türen innerhalb des Gebäudekomplexes. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter über eine aufgehebelte Außentür in das Objekt ein. Innerhalb der miteinander verbundenen Hallenteile wurden mehrere Türen geöffnet und teilweise beschädigt. Aus einem der Lagerbereiche entwendeten die bislang Unbekannten eine elektrische Werkzeugmaschine. Hinweise auf weiteres Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem Nachmittag des 20.11.2025 und dem frühen Morgen des 21.11.2025. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spurensicherung übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell