Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Burenweg;

Unfallzeit: zwischen 21.11.2025, 17.00 Uhr und 22.11.2025, 12.00 Uhr;

Einen geparkten Wagen beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag am Burenweg in Ahaus. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß abgestellten grauen BMW und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehr als tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall oder ein verdächtiges Fahrzeug im genannten Zeitraum im Bereich Burenweg beobachtet? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Ahaus unter der Telefonnummer (02561) 9260 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

