Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - 63-jährige Pedelecfahrerin bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wüllener Straße;

Unfallzeit: 21.11.2025, 14.10 Uhr;

Eine 63-jährige Pedelecfahrerin aus Gronau ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Wüllener Straße in Ahaus schwer verletzt worden. Gegen 14:15 Uhr befuhr ein 36-jähriger Autofahrer aus Ahaus die Wüllener Straße in Fahrtrichtung Stadtlohn. In Höhe des TÜV Rheinland beabsichtigte er, nach links in eine Einmündung abzubiegen. Dabei übersah er eine Pedelecfahrerin, die den dortigen Geh- und Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 63-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in das St.-Marien-Krankenhaus in Ahaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

