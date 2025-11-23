PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Berliner Platz;

Unfallzeit: 22.11.2025, 16.10 Uhr bis 16.15 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei den bislang unbekannten zweiten Unfallbeteiligten. Ein 39-jähriger Bocholter erschien am Samstag auf der Polizeiwache und gab an, zuvor auf dem Berliner Platz in Bocholt ein geparktes Fahrzeug touchiert zu haben. Der Mann war dort auf der Suche nach einem Parkplatz und stieß dabei mit seinem schwarzen Peugeot 2008 gegen die Anhängerkupplung eines unbekannten, dunkel lackierten Fahrzeugs. Aufgrund des dichten Verkehrs fuhr der Mann zunächst etwa 50 Meter weiter, um sein Auto. Als er kurze Zeit später zum Unfallort zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug bereits weggefahren. Daraufhin meldete er den Vorfall bei der Polizei. An seinem eigenen Fahrzeug entstanden Lackschäden und leichte Deformierungen im Bereich der rechten Seitenschürze. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun den Fahrer bzw. die Fahrerin des betroffenen dunklen Fahrzeugs mit Anhängerkupplung. Hinweise bitte an die Polizei Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 11:09

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Mehrfamilienhaus / Täter flüchtet zu Fuß

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Rudolf-Virchow-Straße; Tatzeit: 22.11.2015, 15.10 Uhr; In ein Mehrfamilienhaus eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter am Samstagnachmittag an der Rudolf-Virchow-Straße in Bocholt. Ein Zeuge beobachtete gegen 15.10 Uhr, wie ein unbekannter Mann zur Haustür des Hauses ging und diese mit einem mutmaßlichen Hebelwerkzeug ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:08

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Grundschule Ludgerus

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße; Tatzeit: zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag In das Gebäude der Ludgerus Grundschule eingebrochen sind bislang unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag an der Kurfürstenstraße in Bocholt. Am 22.11.2025 gegen 12:55 Uhr wurde die Polizei durch einen Zeugen informiert, der ein offenstehendes Kellerfenster an dem Schulgebäude bemerkt ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:06

    POL-BOR: Ahaus - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Burenweg; Unfallzeit: zwischen 21.11.2025, 17.00 Uhr und 22.11.2025, 12.00 Uhr; Einen geparkten Wagen beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag am Burenweg in Ahaus. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß abgestellten grauen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren