Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Berliner Platz;

Unfallzeit: 22.11.2025, 16.10 Uhr bis 16.15 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei den bislang unbekannten zweiten Unfallbeteiligten. Ein 39-jähriger Bocholter erschien am Samstag auf der Polizeiwache und gab an, zuvor auf dem Berliner Platz in Bocholt ein geparktes Fahrzeug touchiert zu haben. Der Mann war dort auf der Suche nach einem Parkplatz und stieß dabei mit seinem schwarzen Peugeot 2008 gegen die Anhängerkupplung eines unbekannten, dunkel lackierten Fahrzeugs. Aufgrund des dichten Verkehrs fuhr der Mann zunächst etwa 50 Meter weiter, um sein Auto. Als er kurze Zeit später zum Unfallort zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug bereits weggefahren. Daraufhin meldete er den Vorfall bei der Polizei. An seinem eigenen Fahrzeug entstanden Lackschäden und leichte Deformierungen im Bereich der rechten Seitenschürze. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun den Fahrer bzw. die Fahrerin des betroffenen dunklen Fahrzeugs mit Anhängerkupplung. Hinweise bitte an die Polizei Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell