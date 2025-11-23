Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Täter flüchtet zu Fuß

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Rudolf-Virchow-Straße;

Tatzeit: 22.11.2015, 15.10 Uhr;

In ein Mehrfamilienhaus eingebrochen ist ein bislang unbekannter Täter am Samstagnachmittag an der Rudolf-Virchow-Straße in Bocholt. Ein Zeuge beobachtete gegen 15.10 Uhr, wie ein unbekannter Mann zur Haustür des Hauses ging und diese mit einem mutmaßlichen Hebelwerkzeug aufbrach. Anschließend betrat der Täter das Gebäude und hielt sich dort etwa fünf Minuten auf. Danach verließ er das Mehrfamilienhaus und entfernte sich zu Fuß in Richtung eines Stichweges. Der aufmerksame Zeuge alarmierte die Polizei. An der Haustür stellten die Beamten frische Hebelspuren fest. Hinweise auf weitere aufgebrochene Türen im Gebäude ergaben sich nicht. Nach bisherigem Stand wurde nichts entwendet. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30-35 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,65 m groß, stämmige Statur, Glatze, schwarzer Bart, rundes Gesicht, komplett schwarze Kleidung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können oder verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Rudolf-Virchow-Straße gemacht haben. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell