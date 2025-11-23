Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Lenné-Straße;

Tatzeit: zwischen 21.11.2025, 14.00 Uhr und 22.11.2025, 06.20 Uhr;

Baumaterialen entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an der Lenné-Straße in Gronau. Bei der betroffenen Örtlichkeit handelt es sich um die Baustelle eines Mehrfamilienhauses. Die Unbekannten betraten das Gelände durch eine Lücke im Zaun und entwendete nach bisherigen Erkenntnissen Materialien eines Fußbodenheizungsverteilers und mehrere Styroporplatten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lenne-Straße in Gronau beobachtet? Wer kann Angaben zu den entwendeten Gegenständen oder sonstigen Auffälligkeiten machen? Hinweise nimmt die Kripo Gronau unter der Telefonnummer (02562) 9260 entgegen. (pl)

