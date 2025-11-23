PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Supermarkts in Gronau

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 22.11.2025, zwischen 09:00 und 09:40 Uhr;

Am Samstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Enscheder Straße in Gronau zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine PKW-Halterin stellte nach ihrem Einkauf fest, dass ihr geparkter grauer Hyundai am rechten hinteren Bereich der Beifahrertür beschädigt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte das unbekannte Unfallfahrzeug beim Einparken rechts neben dem Hyundai, verursachte dabei Kratzspuren und hinterließ weißen Farbabrieb. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus unter der Telefonnummer (02562) 9260 zu melden. (pl)

