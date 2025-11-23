PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Serie von Kfz-Aufbrüchen - Polizei bittet um Hinweise

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Mühlenstraße, Gneisenaustraße, Wessendorfer Straße, Weststraße;

Tatzeit: zwischen 21.11.2025, 20.00 Uhr und 22.11.2025, 04.30 Uhr;

In Stadtlohn kam es in der Nacht zum Samstag zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Die Tatorte liegen in der Mühlenstraße, Gneisenaustraße, Wessendorfer Straße und Weststraße. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu mehreren Firmenfahrzeugen. Dabei wurden Heckscheiben eingeschlagen, Seitentüren oder Hecktüren aufgebrochen und Werkzeuge sowie elektronische Geräte entwendet. An einem Tatort in der Mühlenstraße kam es offenbar zu keiner Tatbeute, da Zeugen die Täter bei der Tatausführung störten. Betroffene Fahrzeuge / Schäden: Mühlenstraße - VW Crafter, Heckscheibe eingeschlagen, keine Gegenstände entwendet. Gneisenaustraße - Pkw-Heckscheibe beschädigt, entwendet wurden u.a. Kernbohrmaschine und Bohrkronen im Wert von über 2.000 Euro. Wessendorfer Straße - VW-Kleintransporter, Schloss Hecktür beschädigt, Akkuelektrowerkzeuge und Zubehör entwendet. Weststraße 72 - VW Crafter, rechte Hecktür geöffnet, entwendete Gegenstände u.a. Kompressor, Kabeltrommeln, Akkugeräte, Bohrmaschine und Tigersäge.

Zeugenhinweise / Täterhinweise:

Bisher liegen keine konkreten Hinweise zu den Tätern vor. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Tatzeitraum in den genannten Straßen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

