Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Werkzeuge aus Baufahrzeug gestohlen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Süringstraße;

Tatzeit: zwischen 21.11.2025, 19.00 Uhr und 22.11.2025, 07.00 Uhr;

Werkzeuge aus einem Baufahrzeug entwendet haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag an der Süringstraße in Vreden. Der Geschädigte gab den Beamten gegenüber an, sein Baufahrzeug, einen viertürigen Lkw der Marke Fiat, am Freitagabend vor seinem Wohnhaus verschlossen abgestellt zu haben. Am Morgen bemerkte er, dass mehrere Elektro-Werkzeuge gestohlen worden waren. Zudem entdeckte er Kratzspuren am hinteren rechten Fenster, das er sicher verschlossen hatte. Der geschätzte Wert der entwendeten Werkzeuge liegt bei ca. 3.000 bis 4.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer (02561) 9260 bei der Kripo in Ahaus zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell