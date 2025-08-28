Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Transporter aufgebrochen ++ Tostedt - In Schlangenlinien gefahren

Buchholz (ots)

Transporter aufgebrochen

Im Sperberweg und im Drosselweg haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch, 27.8.2025, zwei Kleintransporter aufgebrochen und daraus vermutlich Werkzeuge und Elektronikartikel entwendet. In beiden Fällen schlugen die Täter die Heckscheibe ein und öffneten so die Fahrzeuge.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Tostedt - In Schlangenlinien gefahren

Zeugen meldeten am Mittwoch, 27.8.2025 einen PKW, der in auffälliger Fahrweise auf der Bahnhofstraße in Tostedt unterwegs war. Beamte kontrollierten das Fahrzeug gegen 16:35 Uhr. Die 48-jährige Fahrerin schien deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,6 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe.

