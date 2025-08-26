Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Adventskalender von LKW gestohlen und Zeugen bedroht ++ Tostedt - Diebe zogen durch den Ort

Seevetal/Beckedorf (ots)

Adventskalender von LKW gestohlen und Zeugen bedroht

Vier Männer haben heute Nacht, 26.8.2025, gegen 0:25 Uhr mehrere Adventskalender von einem Planenauflieger gestohlen. Der Sattelzug stand auf einem Firmengelände am Postweg. Was die Täter nicht wussten: Der Fahrer lag in der Fahrerkabine und schlief. Als er verdächtige Geräusche hörte, schnappte er sich eine Taschenlampe und schaute nach. Er überraschte drei Männer an der Hecktür des Aufliegers. Ein vierter saß in einem silberfarbenen Caddy an der Straße.

Die drei Männer drohten dem Mann mit einer Eisenstange und liefen zu dem wartenden Wagen, mit dem sie schließlich in Richtung Hamburg fuhren. Sie erbeuteten lediglich einige Adventskalender im Wert von rund 80 EUR. Der 45-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Die vier Männer waren alle circa 185 cm groß und maskiert. Hinweise zu dem silberfarbenen Caddy bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Tostedt - Diebe zogen durch den Ort

In der Nacht zu Montag, 25.8.2025 haben Diebe in Tostedt und Wistedt sowie in Heidenau Diebstähle aus mindestens acht PKW begangen. Die Fahrzeuge standen zumeist auf Privatgrundstücken und waren zum Teil unverschlossen. Betroffen waren die Straßen Am Brink, Zum Düwelshöpen (Wistedt), Lohweg, Wüstenhöfener Spring (Tostedt) sowie die Straße Kreuzloh in Heidenau.

Die Täter erbeuteten Bargeld, Sonnenbrillen und Portmonees.

Möglicherweise gelang es ihnen auch, einen nicht zugelassenen Ford Fiesta zu starten und mit diesem Wagen eine Spritztour zu machen. Am Montagvormittag wurde das Fahrzeug verunfallt und verlassen auf einem Feld zwischen Tostedt und Wüstenhöfen sichergestellt.

Die Herkunft des Fahrzeuges und der Zusammenhang werden derzeit von der Polizei Tostedt ermittelt. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell