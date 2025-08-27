Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Randaliert und Streifenwagen beschädigt

Buchholz (ots)

Ein 30-jähriger Mann ist heute Nacht, 27.8.2025, in Gewahrsam genommen worden. Gegen 0:35 Uhr hatte er zunächst in der Bremer Straße ein Straßenschild auf die Fahrbahn geworfen und Anwohner beschimpft. Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen und das Schild beiseite räumten, hatte sich der Mann zunächst wieder beruhigt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Wenig später rief er selbst die Polizei. Als die Beamten ihren Streifenwagen abgestellt hatten, nahm der Mann Anlauf und warf sich mit dem Rücken auf die Windschutzscheibe, so dass diese zerbrach. Ein 33-jähriger Beamter wurde von Splittern leicht am Arm verletzt. Die Polizisten nahmen den 30-Jährigen in Gewahrsam. Bei der Zuführung in die Zelle leistete er erheblichen Widerstand.

Die Staatsanwaltschaft Stade ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann an, nachdem dieser bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille erreicht hatte. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Einfluss von Kokain steht.

Nach der Einleitung weiterer Strafverfahren durfte der Mann am Morgen die Gewahrsamszelle wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell