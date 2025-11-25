POL-UL: (GP) Börtlingen - Keine geeigneten Reifen
Am Montag prallte bei Börtlingen ein Mercedes gegen einen Baum.
Ulm (ots)
Der 20-Jährige fuhr mit seinem Mercedes den Verbindungsweg von Börtlingen in Richtung Zachersmühle. Bei winterlichen Verhältnissen brach sein Heck aus. Der Mercedes kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und das Auto musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 20-Jährige mit Sommerreifen unterwegs war.
