Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Schützenweg, zwischen Montag, dem 17.02.2025, 09:00 Uhr und Dienstag, dem 18.02.2025, 13:15 Uhr. Ein 34- jähriger PKW Fahrer aus Uslar touchierte, vermutlich beim Ausparken, den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 49- jährigen aus Uslar und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Daten zu hinterlassen. Durch aufmerksame Zeugen konnte der 34- jährigen später durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

