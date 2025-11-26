PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Zigarettenautomat aufgebrochen
Beute machte ein Unbekannter in Uhingen.

Ulm (ots)

Am Dienstag, gegen 15 Uhr, meldete ein Mitarbeiter der Firma einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Automat aufgehebelt wurde. Weiterhin waren Teile aufgeflext worden. Sämtliche Zigaretten und Bargeld fehlte. Wann der Automat aufgebrochen wurde, kann nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden an dem Automat wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte die Spuren.

+++++++ 2271967(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren