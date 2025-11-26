Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Beute machte ein Unbekannter in Uhingen.

Ulm (ots)

Am Dienstag, gegen 15 Uhr, meldete ein Mitarbeiter der Firma einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Automat aufgehebelt wurde. Weiterhin waren Teile aufgeflext worden. Sämtliche Zigaretten und Bargeld fehlte. Wann der Automat aufgebrochen wurde, kann nicht gesagt werden. Der entstandene Sachschaden an dem Automat wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte die Spuren.

