Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen/A8 - Mit Sommerreifen unterwegs
Am Dienstag prallte ein Autofahrer in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Gegen 21.50 Uhr fuhr der 53-Jährige mit seinem BMW in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Nellingen geriet der Fahrer auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Zunächst prallte er gegen die linke Betonwand und wurde nach rechts abgewiesen. Am rechten Fahrbahnrand prallte er noch in die Leitplanken. Dort blieb das Auto stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 53-Jährige keine geeignete Bereifung montiert hatte. Er war mit Sommerreifen unterwegs. Der BMW wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2274151(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

