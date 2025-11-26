Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein Autofahrer verursachte am Montag auf der A8 bei Dornstadt einen Unfall und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Gegen 20.40 Uhr war ein 69-Jähriger auf der A8 von Stuttgart in Richtung Ulm auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs. Bei Temmenhausen wechselte ein bislang unbekannter Autofahrer vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er wohl den 69-jährigen mit seinem Hyundai. Um einen Unfall zu vermeiden musste der Senior stark bremsen und nach links ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle und stieß in die Betongleitwand. Zur Kollision beider Autos kam es dabei nicht. Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen sowie seine 68-jährige Beifahrerin vorsorglich in eine Klinik. Das total beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Der Unbekannte bemerkte den Unfall wohl nicht und fuhr mit seinem Pkw anschließend weiter. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

