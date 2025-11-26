Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Münzautomaten aufgebrochen

Am Wochenende hatten es Unbekannte in Erolzheim auf Bargeld abgesehen.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Freitag und Montag hebelten Unbekannte zwei Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in der Zeppelinstraße auf. Dadurch gelangten sie an das Münzgeld in den Automaten. Mit dem Geld flüchteten sie und blieben dabei unerkannt. Der Polizeiposten Ochsenhausen sicherte die Spuren. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

++++2271878

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

