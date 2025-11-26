Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Betrüger gehen leer aus

Einen Betrugsversuch erkannte ein Senior am Dienstag in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Gegen 9.20 Uhr klingelte das Telefon bei dem Senior. Mit der bekannten Betrugsmasche wurde dem Mann vorgespielt, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Sollte sie keine Kaution bezahlen, müsste ihre Tochter für mehrere Monate in Untersuchungshaft. Der 93-Jährige erkannte jedoch den Betrug und beendete das Telefonat. Danach wurde die Polizei informiert. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen.

