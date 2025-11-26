Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Gegen geöffnete Fahrzeugtür gefahren

Am Dienstag verursachte eine Seniorin einen Unfall.

Ulm (ots)

Der 46-Jährige hatte sein Auto auf einem Parkplatz in der Lange Straße stehen und entlud gegen 12.15 Uhr Gegenstände aus seinem Auto. Die hintere Türe auf der Fahrerseite stand offen. Eine 73-jährige Renault Fahrerin übersah die geöffnete Fahrzeugtür und fuhr dagegen. Dabei wurde die Tür gegen den 46-Jährigen gedrückt und er erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2271381(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell