Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr in der Rechberghäuser Straße. Dort wollte ein 63-Jähriger mit seinem Nissan verbotswidrig nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Von hinten kam ein 62-Jähriger mit seinem IVECO Laster und bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und konnte nicht mehr bremsen. ...

mehr