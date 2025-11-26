POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Diebstahl aus Garage
Die vergangenen Tage machte ein Einbrecher Beute.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag und Dienstag. Auf bislang ungeklärte Art und Weise verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu der verschlossenen Garage in der Rosenstraße. Laut dem Eigentümer befanden sich dort ein Mountainbike der Marke Orbea, ein Mähroboter Segway und ein Flachbildfernseher Samsung. Die Wertsachen entwendete der Unbekannte. Der Polizeiposten Herbrechtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.
