Am Mittwoch verursachte ein Audi-Fahrer in Laichingen erhebliche Sachschäden an zwei Autos.

Kurz vor 10 Uhr war ein Audi-Fahrer in der Goethestraße unterwegs. Auf Höhe einer Firma wendete er mit seinem Kombi. Dabei kollidierte er rückwärts mit einem geparkten VW Golf. Den VW schob es gegen einen danebenstehenden BMW, den BMW wiederum gegen einen geparkten Lkw. An den zwei geparkten Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Der Lkw blieb unbeschädigt. Nach dem Wendemanöver entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen beobachteten den Unfall und notierten sich das Kennzeichen des silbernen Audi A4. Der Polizeiposten Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei bittet sie um weitere Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Audi-Fahrer machen können.

